 «الإنذار المبكر» ينبّه: أتربة تحد من الرؤية الأفقية على عدة مناطق اليوم | صحيفة تواصل الالكترونية

«الإنذار المبكر» ينبّه: أتربة تحد من الرؤية الأفقية على عدة مناطق اليوم

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«الإنذار المبكر» ينبّه: أتربة تحد من الرؤية الأفقية على عدة مناطق اليوم

تواصل – فريق التحرير:

نبه النظام الآلي للإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، إلى نشاط في الرياح السطحية اليوم السبت خاصة خلال فترة النهار، مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق “مكة المكرمة والشرقية والقصيم وحائل والمدينة المنورة وتبوك والجوف والحدود الشمالية ونجران وجازان وعسير والباحة”.

وأشار نظام الإنذار المبكر إلى أن الحالة ستبدا في تمام الساعة 8:00 من صباح اليوم السبت، وتنتهي في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم غد الأحد الموافق 25-08-1438هـ.

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