بعد تعافيه وخروجه للقاء والدته القعيدة.. «البيشي» يلفظ أنفاسه الأخيرة أمام المستشفى بجازان

تواصل – نايف عريشي:

بعد أربعة أيام تنويم قضاها داخل المستشفى في جازان بسبب حادث مروري تسبب في كسر بقدمه وكدمات في صدره، قرر الطاقم الطبي خروجه من المستشفى بعد أن استقرت حالته وتماثل للشفاء، ومع فرحة خروجه وانتظار والدته المقعدة لفظ “أحمد البيشي” أنفاسه الأخيرة في مواقف السيارات أثناء صعوده للسيارة لتتحول فرحة الخروج إلى حزن خيم على كل مرافقيه.

وقال عبدالله علولي الحازمي أحد مرافقي البيشي لـ”تواصل”: “كانت فرحة أحمد بلقاء أمه القعيدة لا توصف بعد علمه بخروجه من المستشفى، حيث إنها كانت لا تستطيع زيارته وتنتظر قدومه، ليأتيها الخبر المفجع بعد دقائق، بوفاة ابنها الوحيد والتي كانت تنتظر فرحة زواجه بعد حصوله على الوظيفة قبل الحادثة بفترة قصيرة”.