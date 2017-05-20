إلغاء افتتاح مركز تجاري بالمدينة المنورة لمخالفته شروط السلامة

تواصل ـ المدينة المنورة:

دفعت مخالفة اشتراطات أنظمة السلامة في أحد المراكز التجارية بالمدينة المنورة، الإدارة العامة للدفاع المدني إلى إلغاء حفل افتتاحه، بعد ثبوت عدم جاهزيته لتقديم الخدمات الآمنة للمواطنين.

وقال المتحدث باسم مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة العقيد خالد مبارك الجهني، إن فرق الإشراف الوقائي بمركز السلامة الميداني قامت بزيارة للموقع منذ عدة أشهر، واتضح وجود ملاحظات على أنظمة ومتطلبات السلامة بالموقع، وتم إبلاغ المستثمر بتلك الملاحظات وأعطي مهلة لتلافي تلك الملاحظات وتأجيل الافتتاح.

وأضاف الجهني، أنه وبإعادة الكشف على الموقع مرة أخرى اتضح استمرار تلك الملاحظات، مما اضطر الدفاع المدني إلى عدم السماح بافتتاح المركز ومنع المواطنين من الدخول للمركز حفاظًا على سلامتهم.