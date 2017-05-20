إخماد حريق بفصيل الدوريات لميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (صور)

تواصل – عبدالله الحجوري:

تمكنت فرق الدفاع المدني، من السيطرة على حريق نشب بمبنى فصائل الدوريات والحراسات بوحدة أمن ميناء الملك فهد الصناعي التابع لقطاع حرس الحدود بينبع، دون وقوع إصابات أو وفيات، فيما جرى تشكيل لجنة للوقوف على أسباب نشوب الحريق وحصر جميع التلفيات الناتجة عنه.

وقال الناطق الإعلامي باسم قيادة حرس الحدود بمنطقة المدينة المنورة، المقدم تركي بن حسين القحطاني، أن الحريق اندلع في تمام الساعة 7:25 من مساء يوم الأربعاء الماضي.

وأضاف “القحطاني”: “باشرت فرق من الدفاع المدني وإطفاء الأمن والسلامة بالميناء وأعضاء لجنة ياما والأمن والسلامة بالهيئة الملكية بينبع الصناعية، وتم إخماد الحريق والسيطرة عليه في تمام الساعة 11:40 من اليوم نفسه”.