نقل مريض بسيارة غير مهيأة من مستشفى حوطة سدير.. و«صحة الرياض» تحقق

تواصل – فريق التحرير:

اطلعت وزارة الصحة ممثلة في المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض على ما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي لمقطع فيديو يظهر فيه ذوو أحد المرضى (شفاه الله) الذي كان مُنوَّماً في مستشفى حوطة سدير، والذي تقرر له طبياً الخروج من المستشفى للمنزل وطريقة نقله عبر سيارة خَاصَّة غير مريحة وغير مهيأة.

وأَوْضَحَتِ الوزارة أنه تم تشكيل لجنة عاجلة للتحقيق والوقوف على ملابسات الموضوع، والرفع بنتائج التحقيق لصحة الرياض لمحاسبة المقصرين إن وجد ذلك.

وبَيَّنَتْ أن تصرف ذوي المريض بنقله عبر سيارة غير مهيأة تصرف غير متوقع وغير سليم بأي حال من الأحوال، ومن غير المقبول أبداً أن يُنقل بهذه الطريقة غير اللائقة وغير السليمة وتصويره بما ينتهك خصوصية المريض وكرامته.

وَأَكَّدَتْ وزارة الصحة ممثلة في المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض أنها لا تألو جهداً في الحفاظ على صحة وسلامة المرضى داخل وخارج المستشفى، والحرص على جودة الخدمة الصحية المقدمة لهم في جميع منشآتها الصحية وحفظ كرامتهم وحقوقهم الإنسانية.