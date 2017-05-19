 وكيل كلية القضاء بأم القرى يناقش رسالتي ماجستير في «جامعة نايف العربية» | صحيفة تواصل الالكترونية

وكيل كلية القضاء بأم القرى يناقش رسالتي ماجستير في «جامعة نايف العربية»

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وكيل كلية القضاء بأم القرى يناقش رسالتي ماجستير في «جامعة نايف العربية»
تواصل – مكة المكرمة:

شارك الدكتور علي بن يوسف الزهراني، وكيل كلية الدراسات القضائية والأنظمة بجامعة أم القرى، في جلستين علميتين بجامعة الأمير نايف العربية للعلوم الأمنية، من خلال تقديمه تقرير مناقشة رسالة ماجستير أشرف عليها بِعُنْوَان: المسؤولية عن تَعْطِيل السندات التنفيذية دراسة تأصيلية تطبيقية في النظام السعودي، مقدمة من الباحث محمد بلال الزهراني.

وشارك “الزهراني”، كأحد أعضاء لجنة الحكم على رسالة علمية أخرى مقدمة لنيل درجة الماجستير في الشريعة والقانون بعنوان: المسؤولية الجنائية عن الاعتداء على دور العبادة دراسة تأصيلية مقارنة بالقانون المصري، مقدمة من الباحث: بندر بن فهم البقمي.

جَدِيرٌ بِالذِّكْرِ أن الزهراني، أحد المشايخ الفضلاء المشهود لهم بالعلم والمثابرة والحرص على التأصيل العلمي، وله حضور ومشاركات في العديد من المنابر المحلية والمحافل الدولية، ومهتم بالأنظمة السعودية والدراسات المتعلقة بها، وله إسهامات جلية في المشاركة في الحكم على الرسائل العلمية والإِشْرَاف عليها في جامعة أم القرى، وجامعة نايف العربية للعلوم الأَمْنية وغيرها من الجامعات.

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