محامي «خالد الدوسري» يكشف حقيقة إصابة موكله بـ«انفصام الشخصية»

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كشف سعود متعب بن قويد، محامي السجين السعودي في الولايات المتحدة الأمريكية خالد الدوسري، اليوم الْجُمُعَة، عن حقائق جديدة متعلقة بالقضية.

وَقَالَ “ابن قويد”، في تغريدات عبر حسابه الرسمي بـ”تويتر”، إنه: “بعد دراسة القضية من فريق الدِّفَاع الحالي والذي تولى القضية بعد صدور الحكم بالسحن المؤبد، وانتهاء فترة الاستئناف لم يكن أمامنا سوى البحث عن أدلة جديدة تمكّننا من طلب التماس إعادة النظر التي توجب على المحكمة إلغاء الحكم ورفضه وإطلاق سراح السجين، أو إعادة محاكمته، أو تعديل الحكم اسْتِنَاداً لمبدأ إعادة النظر في القانون الأمريكي، ومن المرتكزات الأساسية التي استند إليها فريق الدِّفَاع الحالي في طلب التماس إعادة النظر ما يلي:

1 – ثبت لدى فريق الدِّفَاع الحالي بعد البحث والتقصي إصابة المعتقل خالد بمرض انفصام الشخصية قبل القبض عليه بعدة أشهر كمذكرات يومية كتبها خالد تحت وقع المرض.

2 – استعان فريق الدِّفَاع الحالي بأطباء متخصصين في مثل هذه الحالات، ومعترف بهم لدى القضاء الأمريكي أثبتوا إصابته بهذا المرض بتاريخ يسبق القبض عليه بأربعة أشهر، مؤيداً بتَقْرِير من طبيب السجن يوضح حالة خالد الصحية، وبلا شك أن هذا المرض بحد ذاته كَافٍ لإسقاط جميع التهم بموجب القوانين الأمريكية.

3 – ثبت لدينا تقصير فريق الدِّفَاع السابق عن المعتقل في دحض الحجج المقدمة من الادِّعَاء الأمريكي. وفشله في توفير التسهيلات اللازمة للأطباء النفسيين السابقين لمساعدتهم في الحضور والشهادة أمام القاضي؛ لإثبات بطلان الادِّعَاء الأمريكي في مسألة تمارض خالد وادعائه للمرض.

4 – حاول فريق الدِّفَاع السابق مقارنة قضية خالد بقضايا لمجرمين ثبت إدانتهم وحيازتهم لمواد متفجرة؛ بهدف الحصول على حكم مخفف، وبلا شك أن هذا الأمر ألحق بخالد الضرر، وهذا ما نسعى لإثباته في مذكرتنا ببيان التناقض بين حجج فريق الادِّعَاء.

5 – نظراً لفوات المواعيد المحددة لطلب الالتماس؛ فإن مذكرتنا تقوم على إثبات العلاقة السببية بين حالة خالد المرضية وقدرته على تقديم طلب التماس إعادة النظر في الوقت المحدد، وفي أسوأ الأحوال يحاول فريق الدِّفَاع الحالي الحصول على جلسة للاستماع للأدلة الجديدة ودعمها بما سبق ذكره.

6 – منذ تاريخ تقديم المذكرة 2017/2/27 مَا زَالَتِ القضية منظورة أمام القضاء الأمريكي للنظر في الطلب والرد عليه، وحتى الآن لم يحسم فيها أمر القضاء، وكلنا أمل بفرج من الله يكشف غمة المعتقل خالد ويُسعد ناظري أهله به.