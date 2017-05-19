إعلان مواعيد القبول لخريجي الثانوية في جامعة نجران

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أَعْلَنَتْ عِمَادَة القبول والتسجيل بجامعة نجران عن مواعيد القبول للطلاب والطالبات من خريجي المرحلة الثانوية، كما استحدثت الجامعة تخصصي الهندسة الميكانيكية ضمن برامج كلية الهندسة، وطب الطوارئ للبنين والذي سيكون ضمن برامج كلية العلوم الطبية التطبيقية، حيث يبدأ القبول الرئيسي بتاريخ هـ10/10/1438 وينتهي في هـ8/11/1438 يعقبه القبولان الاحتياطي الأول والثاني.

وأَوْضَحَ عميد القبول والتسجيل بالجامعة، الدكتور زهير العمري، أن العِمَادَة حريصة على تنظيم عملية القبول، حيث شرعت في نشر فيديوهات ووسائل توضيحية لآلية القبول والتخصصات المتاحة، إِضَافَةً إلى عزمها على إيجاد مقرات لها في بعض المراكز التجارية الكبيرة بالمنطقة خلال فترة القبول لاستقبال استفسارات الطلاب والطالبات، وأولياء أمورهم في الفترة المسائية فيما يتعلق بالقبول والشروط العامة لاختيار التخصص المطلوب وطريقة التسجيل من خلال البوابة الإلكترونية، لَافِتَاً إلى أن العِمَادَة سخرت حسابها على تويتر وبريدها الإلكتروني لخدمة الطلاب والطالبات على مدار الساعة للإجَابَة عَنْ تساؤلاتهم وتجنيبهم عناء الحضور لمقر الجامعة.

وأَشَارَ العمري إلى أن عنصر المقابلة الشخصية استبعد من الشروط، وهذا هو المعمول به في السنوات الماضية لتحقيق رغبة الطلاب والطالبات في اختيار التخصص المناسب بكل عدالة وموضوعية.

وأَوْضَحَ أن آلية القبول ستكون على ثلاث مراحل، أولها مرحلة القبول الرئيسي وتبدأ بتاريخ 10/10/1438هـ وتنتهي بتاريخ 8/11/1438هـ، والمرحلة الثانية ستكون للقبول الاحتياطي بتاريخ 20/11/1438هـ وتنتهي بتاريخ 1/12/1438هـ، أما المرحلة الثالثة فستكون مخصصة للقبول الاحتياطي للفصل الثاني وتبدأ بتاريخ 19/12/1438هـ وحتى تاريخ 20/3/1439هـ، على أن يكون التقديم عن طريق البوابة الإلكترونية للجامعة.

وبيَّن عميد القبول والتسجيل بجامعة نجران، أن الجامعة حددت أَيْضَاً مواعيد القبول الإلكتروني للدبلومات التربوية “التوجيه والإرشاد، والدبلوم العام للتربية” لخريجي وخريجات البكالوريوس، حيث يبدأ التسجيل بتاريخ 8/11/1438هـ، ويستمر حتى تاريخ 14/11/1438هـ، مهيباً بالراغبين في القبول الدخول إلى موقع الجامعة الإلكتروني http://dadr.nu.edu.sa/ لمعرفة شروط القبول والمستندات اللازمة.