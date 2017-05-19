 قنصلية المملكة بنيويورك: لا يوجد سعوديون ضمن ضحايا حادثة «تايم سكوير» | صحيفة تواصل الالكترونية

قنصلية المملكة بنيويورك: لا يوجد سعوديون ضمن ضحايا حادثة «تايم سكوير»

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قنصلية المملكة بنيويورك: لا يوجد سعوديون ضمن ضحايا حادثة «تايم سكوير»

تواصل – الرياض:

أَعْلَنَتِ القنصلية العامة للمملكة العربية السعودية بنيويورك الأمريكية عن سلامة الرعايا السعوديين، وعدم وجود أَي ضحية نَتِيجَة حادثة الدهس لعدد من المارة في ساحة “التايم سكوير” أمس الخميس.

وَقَالَتِ القنصلية في بيان رسمي لها: إشارة إلى حادث الدهس الذي وقع في ساحة التايم سكوير بمدينة نيويورك الخميس 22/ 88/ 1438هـ، الْمُوَافِق 18/ 5/ 2017م؛ وَنَتَجَ عنه حالة وفاة واحدة و23 إصابة؛ تود القنصلية العامة للمملكة في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية أن توضح أنه تم التواصل مع الجهات المعنية في مدينة نيويورك لمعرفة المزيد من التفاصيل حول الحادثة، والتأكد من عدم وجود مصابين سعوديين.

وأَضَافَتْ: تَبَيَّن – ولله الحمد – عدم وجود أَي مواطن سعودي ضمن المصابين، وندعو جميع المواطنين المتواجدين في نيويورك إلى الابتعاد عن مكان الحادث، وتوخي الحيطة والحذر، والتواصل مع القنصلية في حالة الضرورة على هاتف القنصلية أوقات الدوام الرسمية، أو على هاتف الطوارئ.

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