مصادر: القبض على مصور مقطع «ساحرة الرياض»

تواصل – سامي الثبيتي:

قالت مصادر مطلعة إن الجهات الأمنية بالرياض، ألقت القبض على مصور مقطع فيديو المرأة المتهمة بحيازة “طلاسم سحرية” للتحقيق معه؛ تمهيداً لمحاسبته في التصوير والنشر المخالف للأنظمة.

وأوضحت المصادر لـ”تواصل”، أن الجهات الأمنية وجهت لمصور الفيديو، تهمة مخالفة الأنظمة بالتصوير والنشر وسيتم محاسبته بناًء على التحقيقات التي ستجرى معه.

ولفتت إلى أن المرأة التي ظهرت بالفيديو وجهت لها اتهامات باستعمالها أعمال السحر وتم إيداعها سجن النساء؛ لحين التحقيق معها فيما نسب إليها.

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