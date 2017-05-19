 استعدادات أممية لاحتواء وباء الكوليرا باليمن | صحيفة تواصل الالكترونية

استعدادات أممية لاحتواء وباء الكوليرا باليمن

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استعدادات أممية لاحتواء وباء الكوليرا باليمن

تواصل – واس:

أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم عن تفشي وباء الكوليرا في اليمن، وكشفت عن وجود أكثر من 425 23 حالة إصابة بالمرض، و242 حالة وفاة، متوقعةً حدوث 250 ألف حالة إصابة جديدة خلال الشهور الستة القادمة.

وأكد المتحدث باسم المنظمة نفيو زكريا أن- أمس الخميس- شهد وقوع 3460 حالة اشتباه بإصابات جديدة و20 حالة وفاة, موضحًا أن سرعة تفشي الوباء غير مسبوقة في ظل توقف معظم المرافق الطبية عن العمل، ووجود 19 مليون نسمة بحاجة للمساعدات الانسانية العاجلة.

وأضاف، أن الوكالات الأممية تستعد للاستجابة الطارئة لمواجهة الوباء خلال الساعات الـ 48 القادمة وستفتح المزيد من مراكز الرعاية الطبية لعلاج المصابين ودعم عمليات تطهير الصرف الصحي وشبكات المياه.

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