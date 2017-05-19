«الشورى» يناقش حلول الازدحام المروري الثلاثاء المقبل

تواصل – الرياض:

يصوت مجلس الشورى، يوم الثلاثاء المقبل، على عددٍ من الأنظمة منها مطالبة وزارة البلديات بوضع خطة تطويرية شاملة لنظم التخطيط والتشريعات ذات الصلة بها وبالأجهزة التخطيطية، وإعادة النظر في تخطيط استخدامات الأراضي على الشوارع 30م، فما فوق للحدِّ من انتشار المحلات الصغيرة، وتعاظم مشكلة المواقف وتَعْطِيل الانسياب المروري فيها، وإيجاد حلول لمشكلة المواقف في المحلات القائمة.

كما يصوت على استحداث برامج دبلوم ودراسات عليا في مجال التقويم وتطوير الخطوط السعودية، والتأمين الصحي لمستحقي الضمان، ويصوت على مطالبة الخطوط السعوديَّة تكليف جهة اسْتشَاريَّة وطنيَّة مستقلة لدراسة إعادة هيكلة المؤسسة، وتطوير خدماتها التشغيلية والإلكترونيَّة؛ لتكون منافساً عَالَمِيّاً وتحقق الربحيَّة، ودراسة مدى انضباط مواعيد الرحلات، وتطوير الكفاءات الفنيَّة والخدميَّة لتقديم خدمات متميِّزة لكسب رضا العميل.