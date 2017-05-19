عودة تويتر إلى العمل بعد نصف ساعة من انقطاع الخدمة

تواصل – فريق التحرير:

عاد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إلى العمل بعد فترة وجيزة من توقفه عن العمل، مساء اليوم، في منطقة الشرق الأوسط.

و كان مستخدمو تويتر في المنطقة قد اشتكوا من انقطاع الخدمة على مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى، مع ظهور رسالة على واجهة الموقع تؤكد أن “هناك خطأ تقني”.

إلا أن إدارة الموقع تداركت العطل بعد قرابة نصف الساعة من التوقف، ولم يعلق مسؤولو شركة “تويتر” حتى الآن عن طبيعة العطل الذي أصاب الموقع.

خطأ تقني يعطل «تويتر» عن العمل دون تعليق من المسؤولين

تواصل – فريق التحرير:

توقف موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن العمل منذ فترة وجيزة، اليوم الجمعة، في منطقة الشرق الأوسط.

و اشتكى مستخدمو تويتر في المنطقة من انقطاع الخدمة على مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى، مع ظهور رسالة على واجهة الموقع تؤكد أن “هناك خطأ تقني”.

ولم يعلق مسؤولو شركة “تويتر” حتى الآن عن طبيعة العطل الذي أصاب الموقع.