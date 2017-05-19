 محافظ العرضيات يفتتح جامع الشيخ العريني بالمعقص (صور) | صحيفة تواصل الالكترونية

محافظ العرضيات يفتتح جامع الشيخ العريني بالمعقص (صور)

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محافظ العرضيات يفتتح جامع الشيخ العريني بالمعقص (صور)

تواصل – سلطان السهيمي:

افتتح محافظ محافظة العرضيات علي بن يوسف الشريف، مساء الخميس، جامع الشيخ سليمان يوسف العريني – رَحِمَهُ اللَّهُ – بالمعقص.

وحضر عدد من الدعاة والمشايخ والمسؤولين يترأسهم محافظ العرضيات، والشيخ الدكتور راشد بن مفرح الشهري ‏قاضي الاستئناف ورئيس المحكمة العامة بجدة، والشيخ محمد بن علي المنتشري كاتب عدل العرضية الشمالية، وعدد من المسؤولين.

وبدأ الحفل بآيات من القرآن الكريم، ثم بعد ذلك كلمة لإمام الجامع الشيخ محمد علي المنتشري، واختُتم الحفل بكلمة تلاها الشيخ شعبان النجيمي الباحث الشرعي بوزارة العدل بِعُنْوَان: سنوات من العطاء.

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