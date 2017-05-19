 بالصور.. معلم يُكرِّم طلابه بدرَّاجات هوائية في شقراء تقديراً لتفوقهم | صحيفة تواصل الالكترونية

بالصور.. معلم يُكرِّم طلابه بدرَّاجات هوائية في شقراء تقديراً لتفوقهم

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بالصور.. معلم يُكرِّم طلابه بدرَّاجات هوائية في شقراء تقديراً لتفوقهم

‏تواصل ـ عبدالرحمن المحمادي:

في بادرة متميزة، أقام المعلم محمد عبدالوهاب، أحد منسوبي مدرسة عثمان بن عفان بمحافظة شقراء احتفالاً؛ بمناسبة نجاح طلابه في الصف الأول الابتدائي وانتقالهم للصف الثاني؛ تعبيراً عن ابتهاجه واعتزازه بإنجازهم ونجاحهم وتفوقهم بالمدرسة، شاكراً تعاون أسرهم واهتمامهم بتعلم أبنائهم، حيث قام بتسليمهم بعض الهدايا التي اشتراها على نفقته الخَاصَّة وهي عبارة عن شهادة شكر وتقدير لكل أسرة، ودراجة هوائية لكل طالب.

وَأَكَّدَ أولياء أمور الطلاب أن ذلك ليس بمستغرب على المعلم، فهو مربي قبل أن يصبح معلماً، كما سألوا الله أن يجزيه خير الجزاء.

وتأتي هذه الهدايا تحفيزاً للطلاب لمواصلة تفوقهم الدراسي، وكذلك لتحفيز بقية الطلاب في المراحل الدراسية الأخرى.

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