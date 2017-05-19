 سوريا.. قوات الأسد تعترف بسقوط قتلى وجرحى في صفوفها | صحيفة تواصل الالكترونية

سوريا.. قوات الأسد تعترف بسقوط قتلى وجرحى في صفوفها

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سوريا.. قوات الأسد تعترف بسقوط قتلى وجرحى في صفوفها

تواصل ـ وكالات:

اعْتَرَفَتْ قوات الأسد في بَيَانٍ لَهَا اليوم، الْجُمُعَة، بسقوط قتلى وجرحى في قصف للتحالف الدولي لإحدى النقاط العسكرية السورية على طريق التنف في البادية السورية، في الساعة 16.30 بتوقيت دمشق، أمس الخميس، وَفْقَاً لبيان وزارة الدِّفَاع السورية.

ونقل التلفزيون الرسمي السوري عن مصدر عسكري قوله اليوم: “إن ضربة جوية نفذها التحالف بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية على فصيل موالٍ لدمشق أمس أصابت إحدى نقاطنا العسكرية”.

وأَضَافَ المصدر أن الضربات الجوية مساء أمس الخميس، أَسْفَرَتْ عن مَقْتَل عِدَّة أشخاص، وتسببت في أضرار مادية، قَائِلاً: “إن هذا يعرقل مساعي الجيش السوري وحلفائه لمحاربة تنظيم الدولة”.

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