مستشفى الولادة بعرعر يسجل مولودين باسمين متشابهين للأب والأم.. و«الصحة» ترد

تواصل – عرعر:

اعْتَرَفَتْ صحة منطقة الحدود الشمالية بارتكاب مستشفى النساء والولادة بعرعر خطأ بتسجيل مولودين حديثين باسمين متشابهين للأب والأم على الأسورتين الخاصتين بالمولودين، وَأَكَّدَتْ تشكيل لجنة للتحقيق في الأمر.

وَقَالَ المتحدث الرسمي لصحة المنطقة فالح الرويلي، إن اللبس الذي حدث كان فردياً، وتم من قبل مسجلة المعلومات في الحضانة، مُبَيِّنَاً أن سبب ذلك هو تشابه اسم الأم والأب في كلتا الحالتين، وهي حالة نادرة الحدوث، وَفْقَاً لصحيفة “الوطن”.

وأَوْضَحَ أنه كان يتوجب على الموظفة الرجوع للاسم الثلاثي للوالدين في هذه الحالة؛ لِضَمَانِ عدم وقوع مثل هذا الخطأ، مُشِيرَاً إلى تشكيل لجنة للتحقيق في هذا اللبس، ومحاسبة المتسبب فيه.

وكانت امرأتان وضعتا مولودين الْجُمُعَة الماضية في المستشفى، واكتشف أحد الآباء تشابه اسم مولودته مع مولود آخر ذكر؛ الأَمْر الذي كان من الممكن أن يؤدي لحالة تبديل للمولودين.

وأبلغ والد الطفلة ويدعى عبدالعزيز العنزي إدارة المستشفى بالأمر، مُطَالِبَاً بفتح تحقيق في الخطأ ومحاسبة المقصرين، مُبَيِّنَاً أن المولود الآخر كان ذكراً ولولا ذلك لما تعرف على مولودته.