طالب ثانوي يقتل زميله طعناً في جازان

تواصل – نايف عريشي:

أوقفت شرطة منطقة جازان، طالبَ ثانويٍّ يبلغ من العمر 16 عاماً، لقتله طَالِبَاً آخر عمره 17 عاماً، بعد طعنه بسكين؛ بِسَبَبِ خلاف سابق بينهما، وأحالته الشرطة بعد ضبطه إلى جهة الاختصاص.

وأَوْضَحَ الناطق الإعلامي لشرطة جازان النقيب نايف بن عبدالرحمن الحكمي، أن شرطة محافظة الداير بني مالك بَاشَرَتْ عند العاشرة من صباح أول أمس الأربعاء بلاغاً، يفيد بوصول حدث مصاب بطعنة أسفل البطن لمستشفى المحافظة العام، وأنه تُوُفِّيَ على إثرها.

وأَضَافَ الناطق، أن الشرطة بعد معاينتها الجثة في المستشفى، انتقلت إلى موقع الحادث وهو أحد الأودية المعزولة القريبة من قرى الداير بني مالك الجبلية، ثم اتخذت عَدَدَاً من الإجراءات البحثية مكنتها من تحديد هوية الجاني والقبض عليه؛ وَهُوَ طالب ثانويٍّ زميل للمجني عليه.

وتابع النقيب الحكمي، أن المتهم بعد القبض عليه أَقَرَّ بارتكابه الجريمة؛ بسبب خلاف سابق بينهما، وأحيل ملف القضية بعد إحضار الأداة المستخدمة في ارتكاب الجريمة، كما تم ضبط شخص آخر كان مع المجني عليه لجهة الاختصاص.