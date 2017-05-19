 حريق في «الحسينية» بمكة.. والدفاع المدني: لا خسائر بشرية (صور) | صحيفة تواصل الالكترونية

حريق في «الحسينية» بمكة.. والدفاع المدني: لا خسائر بشرية (صور)

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حريق في «الحسينية» بمكة.. والدفاع المدني: لا خسائر بشرية (صور)

تواصل – عبدالرحمن المحمادي:

بَاشَرَتْ فِرَق الدِّفَاعِ الْمَدَنِيّ في مكة المكرمة، التعامل مع حادث اشتعال النار في مستودع بحي الحسينية، لم ينجم عنه أية إصابات.

وَقَالَ المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، الرائد نايف الشريف، إنه في تمام السَّاعَة الحادية عشرة والدقيقة الخامسة من يوم الجمعة الْمُوَافِق الثالث والعشرين من شهر شعبان للعام 1438، تلقينا بَلَاغَاً مَفَادُه وقوع حادث حريق في مستودع بحي الحسينية.

وأضَافَ، أن الحادث عبارة عن اشتعال النار في مستودع تقدر أبعاده بـ (40×100)م يحتوي على مجموعة الأثاث والأخشاب والمراتب الإِسْفَنْجية التي تستخدم في موسم الحج، تمت السيطرة على الحادث وإخْمَاده دون حدوث أَي إصابات في الأَرْوَاح، ولله الحمد.

وأَوْضَحَ “الشريف”، أن فريق التحقيق بالإدارة بَاشَرَ التعرف على مسببات الحادث بالتنسيق مع الجهات المعنية.

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