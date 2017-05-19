جوجل تطوِّر تقنية جديدة لتوقع الأمراض قبل الإصابة بها

تواصل – وكالات:

يلجأ كثير من مستخدمي الإنترنت إلى محرك بحث جوجل لتشخيص أَي أعراض مرضية يشعرون بها؛ لِذَا فكرت الشركة التكنولوجية العملاقة في تحسين هذه الخدمة بعض الشيء، من خلال تطوير تكنولوجيا يمكنها التوقع عندما يكون المستخدم على وشك الإصابة بمرض ما عن طريق الاستعانة بمشروع “جوجل برين” الخاص بأبحاث الذكاء الاصطناعي للشركة، وتحليل البيانات الطبية لفهم صحة الناس بشكل أفضل.

ووَفْقَاً للموقع الإِلِكْتُرُوني لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية وباستخدام خبرتها في التعلم الآلي، تقوم الشركة بتدريب أجهزة الكمبيوتر للاستفادة من كميات هائلة من بيانات المستشفيات لإخبار الأطباء الذين يحتاجون إلى ذلك تلقائياً؛ إِذْ بدأت المستشفيات بما في ذلك Stanford Medicine وUC San Francisco The University of Chicago Medicine تبادل البيانات مع جوجل برين.

وَقَالَتْ “كاثرين شو” رئيسة المنتجات بمشروع جوجل برين: “يمكننا تحسين التوقعات الخَاصَّة بالأحداث الطبية التي قد تحدث لك، ولقد تحققنا من صحة البيانات، ورأينا نتائج واعدة”.

والفكرة هي أن التكنولوجيا المتقدمة يمكنها توقع المرض من خلال كميات هائلة من البيانات الخاص من المرضى السابقين، كما يمكنها أن تعمل على تحديد إصابة المرضى بالأمراض التي تهدد الحياة انْطِلاقَاً من أعراض محددة.