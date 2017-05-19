 «مدني الجوف» يحذر من رياح مثيرة للأتربة على القريات تحد من الرؤية | صحيفة تواصل الالكترونية

«مدني الجوف» يحذر من رياح مثيرة للأتربة على القريات تحد من الرؤية

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«مدني الجوف» يحذر من رياح مثيرة للأتربة على القريات تحد من الرؤية

تواصل – أحمد الرمال:

نوّهت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف بورود تنبيه متقدم من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن أتربة مثارة تتسبب في شبه انعدام الرؤية من الساعة ( 10:00 ) إلى الساعة ( 14:00 ) ليوم الجمعة على القريات، تتمثل في استمرار نشاط في الرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية تصل الى أقل من (2كم).
وأهاب المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف المقدم معيش الرويلي بالمواطنين والمقيمين، خاصة مرتادي الرحلات البرية والطرق السريعة، بأخذ الحيطة والحذر في مثل هذه التقلبات الجوية وتجنب الوقوف بالقرب من اللوحات الإعلانية وأعمدة الإنارة والمظلات الحديدية ومراعاة كبار السن ومصابي الامراض التنفسية.

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