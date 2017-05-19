 «الغفيص» : نستهدف توفير 1.2 مليون وظيفة للمواطنين بالقطاع الخاص | صحيفة تواصل الالكترونية

«الغفيص» : نستهدف توفير 1.2 مليون وظيفة للمواطنين بالقطاع الخاص

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«الغفيص» : نستهدف توفير 1.2 مليون وظيفة للمواطنين بالقطاع الخاص

تواصل – الرياض:

قال وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص٬ إن البرامج والمبادرات التي تعمل عليها المملكة ضمن برنامج التحول الوطني ٬2020 ستحسن توفير فرص العمل للمواطنين.

وأَوْضَحَ الوزير، أن برنامج التحول الوطني يتضمن عَدَدَاً من الأهداف الاستراتيجية الرامية لتطوير مستقبل العمل٬ وتنويع فرص التوظيف في القطاع الخاص، وتشجيع القطاع غير الربحي٬ ويَأْتِي من بين هذه الأهداف توفير 1.2 مليون وظيفة تليق بالمواطنين في القطاع الخاص.

وَأَكَّدَ الغفيص، في لقاء على هامش افتتاح الاجتماع الوزاري لوزراء العمل والتوظيف لدول مجموعة العشرين، أن برنامج التحول الوطني سيعمل على ضمان حصول المواطن والمواطنة على العمل اللائق الذي سيضمن مستقبلاً مشرقاً.

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