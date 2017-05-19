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بالأسماء.. «المدنية» تدعو (1003) متقدمين على الوظائف الصحية لمطابقة البيانات

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بالأسماء.. «المدنية» تدعو (1003) متقدمين على الوظائف الصحية لمطابقة البيانات
 تواصل – فريق التحرير:
دعت وزارة الخدمة المدنية (1003) من المتقدمين على الوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية (رجال) والمعلنة في 15-08-1438هـ، على موقع الوزارة الإلكتروني.
وطلبت الوزارة من المعلنة أسماؤهم مراجعة أي من فروع أو مكاتب الوزارة اعتبارا من يوم الاحد القادم 25-08-1438هـ وحتى نهاية دوام يوم الثلاثاء الموافق 27-08-1438هـ ، وذلك لاستكمال إجراءات المطابقة النهائية بهدف مطابقة ما سجلوه على نظام جداره من بيانات مع ما لديهم من وثائق أصلية، والاسماء المعلنة هي لمن تمت (مفاضلتهم بناءً على عناصر المفاضلة (المعدل في المؤهل العلمي، اقدمية التخرج) ثم الرغبات المكانية، ومن لم يحضر لاستكمال المطابقة النهائية يعتبر ذلك عدولاً منهم عن الرغبة في التوظيف.
وأشارت الوزارة أن الدعوة للمطابقة لا تعني الترشيح وإنما للتأكد من سلامة البيانات، وطلبت الوزارة من المعلنة أسمائهم مراجعة أي من فروع أو مكاتب الوزارة واصطحاب الوثائق التالية للمطابقة والمتمثلة:
– الهوية الوطنية مع نسخة منها.
– أصل وثيقة التخرج مع نسخة منها، موضحاً بها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج.
– الحاصلين على الدرجة الجامعية الخارجية يتطلب ارفاق معادلة التعليم العالي.
– شهادة الامتياز والتصنيف المهني للوظائف الصحية.
– بطافة التسجيل المهني ، سارية المفعول.
وأوضحت وزارة الخدمة المدنية إلى أن من لم يحضر أصول الوثائق مستوفية لجميع مكوناتها النظامية خلال فترة المطابقة لن يتم النظر في المستندات التي تتوفر بعد نهاية الفترة المحددة للمطابقة، ومن لم يراجع خلال فترة المطابقة سيعتبر ذلك عدولاً منه عن رغبته في التوظيف.
أسماء (المدعوين) للمطابقة النهائية:

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