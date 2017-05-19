5 نصائح مفيدة للوقاية من ارتفاع ضغط الدم أثناء العمل

تواصل – وكالات:

كثير ممن يؤدون أعمالاً مكتبية يقضون فترات طويلة جالسين على مكاتبهم، وهؤلاء يجب أن يكون لديهم قلق بخصوص ارتفاع ضغط الدم، ومع ذلك فإنه يمكن ببساطة عمل إجراءات سهلة تضمن عدم ارتفاعه، باتباع هذه النصائح:

* استعمال السلالم بدلاً من المصعد ؛ هذا أفضل تمرين رياضي يمكن ممارسته لتحسين تدفق الدورة الدموية. إذا شعرت بألم في الصدر أو ضيق في التنفس استرح، واطلب العناية الطبية.

* عدم تناول القهوة في المكتب، وبشكل عام تجنّب مشروبات الكافيين خاصة المياه الغازية لأنها تحتوي على السكّر والكافيين معاً. أفضل مشروب يحتوي على الكافيين بالنسبة لك هو الشاي الأخضر. لترطيب جسمك باستمرار اشرب الماء.

* الاستغناء عن أكل المطاعم لأنه غني بالملح والدهون. احمل معك علبة تحتوي على الخضروات الطازجة، وعلبة أخرى تحتوي على الفواكه، لتستطيع الانتظار حتى الوصول إلى البيت وتناول طعام صحي.

* النهوض بشكل متكرر من على الكرسي فالجلوس تأثيره مثل التدخين بالنسبة لمريض الضغط. لا تستسلم للجلوس فترات طويلة متصلة، اقطع هذه الفترات بالوقوف والمشي حول مكتبك إن أمكن.

* تجنّب الانفعال ولا تترك نفسك للتوتر. تجنّب المواقف السلبية، وتحدّث مع زملائك باستمرار عن أية أمور تقلقك حتى لا تتراكم وتصل إلى مرحلة الانفجار.