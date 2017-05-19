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«سر» اختفاء الطالبة «طيبة» من أمام مدرستها.. تكثيف البحث وابن عمها: والدها الآن ينزف الدم من أنفه وأذنه

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«سر» اختفاء الطالبة «طيبة» من أمام مدرستها.. تكثيف البحث وابن عمها: والدها الآن ينزف الدم من أنفه وأذنه

تواصل – سامي الثبيتي

ناشد ابن عم الطالبة المفقودة “طيبة محمود آل جاسم”، الجهات المختصة والمواطنين تكثيف البحث عنها، وقال “محمد آل جاسم التميمي” في تغريدة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “المفقودة تكمل 44 ساعة خارج المنزل، ووالدها الآن ينزف الدم من أنفه وأذنه، والذي يصبرنا ثقفتنا بالله ثم وقفتكم معنا.”

وناشدت عائلته الطالبة المفقودة ضرورة تكثيف البحث عنها  بعد تغيبها منذ أن خرجت من مدرستها 125 المتوسطة في حي النهضة صباح الأربعاء الماضي، وما يزال “سر” اختفاء الطالبة يكتنفه الغموض.

وقال “آل جاسم”: أن الطالبة “طيبة” تبلغ من العمر 15 عاماً، وترتدي مريول المدرسة وعباءة، وكانت ترتدي “شوز طيبة” يوم فقدها عثر عليه أمام باب المدرسة.

وتابع “آل جاسم” قائلا : “أنهم بحثوا عنها في جميع المواقع المحتمل ترددها عليها في منازل صديقاتها وبيوت الأقارب والمدرسة والباص الذي تستقله من المدرسة للمنزل.

ودشن مغردون هشتاق #المفقودة_طيبة_محمود_آل_جاسم، على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، شهد تفاعل كبير من المغردين وتعاطف مع أسرة الطالبة، ومطالبات بتكثيف عمليات البحث عنها على كافة المستويات.

 

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