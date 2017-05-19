أسباب خاصة تمنع الرئيس السوداني من حضور القمة «الإسلامية الأمريكية» في الرياض

تواصل- وكالات:

اعتذر الرئيس السوداني عمر البشير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز عن عدم حضور القمة العربية الإسلامية الأمريكية المزمعة الأحد بالرياض، لأسباب خاصة.

وأوضح الرئيس السوداني، أنه كلف وزير الدولة برئاسة الجمهورية مدير مكتبه الفريق طه عثمان لينوب عنه في حضور القمة، التي يشارك فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، وفقاً لوكالة الأنباء السودانية.

وتمنى البشير أن تحقق القمة الأمل المنشود في تحقق الأمن والسلام العالمي، وتأسيس شراكة عالمية لمواجهة الإرهاب والتطرف، وتغليب روح التسامح والتعايش والتعاون المشترك.