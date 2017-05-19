نائب الرئيس اليمني: تثبيت سلطة الدولة ومحاربة التطرف والإرهاب أولوية قصوى

تواصل – واس:
أكد نائب الرئيس اليمني، الفريق الركن علي محسن صالح، أن تثبيت سلطة الدولة ومحاربة أعمال التطرف والإرهاب يشكل أولوية قصوى للحكومة الشرعية.
وشدد صالح خلال لقائه، أمس الخميس، بمدينة مأرب قائد المنطقة العسكرية الأولى اللواء الركن صالح طيمس، أهمية تلك الأولويات في تسهيل عملية البناء والإعمار والتنمية، مؤكدا في الوقت ذاته على ضرورة مضاعفة الجهود ورفع الحس الأمني والجاهزية القتالية والاهتمام لقوات المنطقة.
وثمن نائب الرئيس اليمني، جهود المنطقة العسكرية الأولى ومقر قيادتها المركزية محافظة حضرموت- في تثبيت الأمن والاستقرار وحماية السكان ومؤسسات الدولة، طبقا لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
من جانبه أكد اللواء طيمس الجاهزية القتالية لوحدات المنطقة والمعنوية العالية لأفرادها، مشيرا إلى أن قوات المنطقة حققت نجاحات متتالية في إطار إفشال كل محاولات الإخلال بالأمن والاستقرار.