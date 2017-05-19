نائب الرئيس اليمني: تثبيت سلطة الدولة ومحاربة التطرف والإرهاب أولوية قصوى

تواصل – واس:

أكد نائب الرئيس اليمني، الفريق الركن علي محسن صالح، أن تثبيت سلطة الدولة ومحاربة ‏أعمال التطرف والإرهاب يشكل أولوية قصوى للحكومة الشرعية.‏

وشدد صالح خلال لقائه، أمس الخميس، بمدينة مأرب قائد المنطقة العسكرية الأولى اللواء الركن صالح طيمس، ‏أهمية تلك الأولويات في تسهيل عملية البناء والإعمار والتنمية، مؤكدا في الوقت ذاته على ‏ضرورة مضاعفة الجهود ورفع الحس الأمني والجاهزية القتالية والاهتمام لقوات المنطقة.‏

وثمن نائب الرئيس اليمني، جهود المنطقة العسكرية الأولى ومقر قيادتها المركزية محافظة ‏حضرموت- في تثبيت الأمن والاستقرار وحماية السكان ومؤسسات الدولة، طبقا لما أوردته ‏وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.‏

من جانبه أكد اللواء طيمس الجاهزية القتالية لوحدات المنطقة والمعنوية العالية لأفرادها، ‏مشيرا إلى أن قوات المنطقة حققت نجاحات متتالية في إطار إفشال كل محاولات الإخلال ‏بالأمن والاستقرار.‏