المدارس الأهلية تلجأ لوزارة «التعليم» لوقف تنقلات المعلمين

تواصل – الرياض:

كشفت مصادر، أمس الخميس، عن إرسال عدد من ملاك المدارس الأهلية شكاوي إلى وزارة التعليم بسبب زيادة انتقال عدد معلمي مدارسهم إلى أخرى رغم ارتباطهم بعقود رسمية؛ الأمر الذي أربك هذه المدارس في فترة نهاية العام الدراسي.

وقالت المصادر -لم تذكر اسمها-: ‘‘إن ملاك المدارس أكدوا في شكواهم أن ملاك المدارس الجديدة أنهوا إجراءات السفر والعودة لهؤلاء المعلمين لضمان الانتقال إلى مدارسهم العام الدراسي المقبل”، بحسب صحيفة “مكة”.

بدورها؛ سارعت إدارات تعليم بإرسال توجيهات عاجلة إلى ملاك المدارس الأهلية تتضمن الالتزام بإجراءات التعاقد مع المعلمين والمعلمات من خارج المملكة.