مطالبات بتدخل وزير الصحة.. مستشفى ينقل مريضاً مصاباً بـ«كسور» في صندوق «وانيت» (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

تداول عدد من مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لنقل مريض بصندوق وانيت بمستشفى حوطة سدير التابعة لمحافظة المجمعة بمنطقة الرياض.

وقد تعرض المريض، وهو من كبار السن، لكسور في منطقة الحوض، وتم السماح له بالخروج، وقد رَفَضَتْ إدارة المستشفى الاستجابة لطلبات ذوي المريض بنقله بسيارة إسعاف المستشفى إلى منزله، مكتفية بطاقم التمريض الذي ساعد في حمل المريض إلى صندوق الوانيت.

وأبدى عدد كبير من المغردين وأهالي حوطة سدير استياءهم وتذمرهم الشديد؛ من عدم استجابة إدارة المستشفى لتلك الحالة الإنسانية، وطالبوا بتدخل وزير الصحة للتحقيق في الأمر.