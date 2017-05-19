«تحفيظ السنة» يعلن بدء التسجيل في الدورة الصيفية بالحرمين الشريفين

تواصل – مكة المكرمة:

أعلن مركز تحفيظ السنة، عن بدء التسجيل في الدورة الصيفية الكبرى الثامنة عشرة، في الحرمين الشريفين، وذلك خلال الفترة من 5 شوال 1438 هـ وحتى 15 ذو القعدة 1438 هـ، تحت إشراف الشيخ يحيى بن عبدالعزيز اليحيى.

وصنفت الدورة إلى صنفين الأول للمبتدئين في الفروع ” الصحيحين”، “السنن”، “المسانيد”، “الصحاح”، “المعاجم”، فيما الثاني تسجيل للمنتهين في مراجعة الصحيحين ومازاد عليهما.

ووضع المركز عدة مميزات منها السكن بجوار الحرمين ومنح الإجازة العلمية للحفظة، ويمكن التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني للمركز: www.alsonah.com