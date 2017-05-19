 أحدث صيحة لتهريب المخدرات.. عمرة مجانية مقابل توصيل «ترامادول» | صحيفة تواصل الالكترونية

أحدث صيحة لتهريب المخدرات.. عمرة مجانية مقابل توصيل «ترامادول»

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أحدث صيحة لتهريب المخدرات.. عمرة مجانية مقابل توصيل «ترامادول»

تواصل – وكالات:

كَشَفَتِ الإدارة العامة المصرية لمكافحة المخدرات، بالتعاون مع شرطة ميناء القاهرة الجوي، عن أحدث طريقة لتهريب المخدرات، حيث تمكنت من ضبط نحو 5000 قرص “ترامادول” مخبأة داخل إناءين للطعام بحوزة مواطن تم إيهامه بـ”عمرة” مجانية.

وتلقت الإدارة بَلَاغَاً من المواطن “س.ع.ع” 50 سنة، مقيم بمحافظة الجيزة، بأنه تعرف على أحد الأشخاص، يدعى “خميس.ر.م” تاجر أراضٍ، مقيم بمحافظة بني سويف، عرض عليه تسفيره لأداء مناسك العمرة على نفقته الخَاصَّة، وطلب منه توصيل إناءين بهما مأكولات لأحد أقاربه بالسعودية، بِحَسَبِ صحيفة “الوطن” المصرية.

تم ضبط الشخص القادم لتسليم الإناءين، حال لقائه مع المواطن المبلغ، وتبين أنه يدعى “س.م.ت”، صاحب مطعم، ومقيم بمحافظة بني سويف، وعثر بداخلهما على مأكولات مخبأ بها 4665 قرصاً من عقار الترامادول، وكمية مفتتة لذات العقار وزنت 40 جراماً، تمت إحالة المتهم إلى النيابة، ويجري تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

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