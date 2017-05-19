طالب بإحسان الظن.. متحدث التعليم: نتائج حركة النقل الخارجي ستُتاح قريباً (فيديو)

تواصل – سامي الثبيتي:

أَعْلَنَتْ وزارة التعليم، إيقاف عرض نتائج حركة النقل الخارجية مؤقتاً؛ وذلك لخلل في نظام نور وسط حالة من السخط والغضب لدى شريحة كبيرة من المعلمين.

من جهته، أكَّدَ متحدث وزارة التعليم، مبارك العصيمي، في اتصال هاتفي مع برنامج ‘‘أخباركم‘‘ على قناة المجد أن الـ84 ألف معلم الذين دخلوا في حركة النقل يمثلون 15% من المعلمين والمعلمات في المملكة؛ مَا يَعْنِي أن 85% من المعلمين والمعلمات مستقرون في أماكنهم وعملهم.

وأضاف: حركة النقل نسبة تحقيق الرغبة فيها 27% و56%، حقق رغبتهم على الرغبة الأولى، مُشِيرَاً إلى أن الحركة ليست سلبية مقارنة بالأعوام السابقة.

وبخصوص حركة النقل العام الماضي، أكَّدَ العصيمي أنها كانت حركة استثنائية، لكن بعض المعطيات لم تتوفر هذا العام فيما يتعلق بالاحتياج وتسديد العجز.

وأَوْضَحَ العصيمي، أنه حدث خلل في أيقونة الاستعلام، وأَعْلَنَا بعدها بفترة قصيرة أن هناك خَلَلاً وسيصلح خلال الساعات القادمة، والآن برنامج نور فتح وبدأ يعمل بشكل طبيعي، وباقي تدقيق واحترازات في موقع الاستعلام، وسيفتح خلال الساعات القادمة الليلة.

وتابع: أتفهم ظرف من لم يحالفهم الحظ في حركة النقل لوضعهم بلا شك، لكن أتمنى النظر للنسبة الكبيرة التي حققت الوزارة ارتياحهم الـ 85%، كما أننا حققنا ما يقرب الثلث من رغبات الباقين.

وَشَدَّدَ العصيمي، على أن الوزارة، تتحرك وَفْقَ عمل دقيق جِدّاً، وهناك مدارس تحتاج للمعلمين فلا يمكن أن نفرغ مدرسة في الشمال لنقل معلمين للوسط هذا أمر غير منطقي.

وفي الختام، وجه العصيمي رسالة للمعلمين والمعلمات قَالَ فيها: ‘‘أحسنوا الظن فوزارة التعليم تعمل لصالحكم، وليس لها مصلحة أن تستفز أو تغضب أحداً من الزملاء، واستعجالها لموعد حركة النقل وإعلانها عنها منذ شهرين، والتزمها بهذا الموعد؛ احتراماً لهم وتَقْدِيرَاً لظرف نهاية العام الذي ضغط في نهايته واليوم هي تفي”.

وأردف: أن ما تحقق هو المتاح، وما لم يتحقق لم يكن ممكناً تحقيقه، وسنعمل على تحقيقه في الأعوام المقبلة.