 «تعليم الباحة» تبدأ تلقي طلبات الراغبين في شغل المواقع القيادية | صحيفة تواصل الالكترونية

«تعليم الباحة» تبدأ تلقي طلبات الراغبين في شغل المواقع القيادية

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«تعليم الباحة» تبدأ تلقي طلبات الراغبين في شغل المواقع القيادية

تواصل – الباحة:

طَالَبَتْ الإدارة العامة لتعليم الباحة ممثلة في لجنة اختيار القيادات التعليمية، الراغبين من المشرفين والمشرفات لشغل عددٍ من المواقع القيادية، للتقدم لأمانة الإدارة بملف يحوي السيرة الذاتية، والخبرات، والمؤهلات، والدورات التدريبية لشغلها.

وَقَالَ أمين الإدارة العامة لتعليم الباحة خميس القفعي: ‘‘إن المواقع القيادية تَشْمَل مكتب التعليم بالمندق للبنين والبنات، وكذلك مكتب التعليم ببلجرشي للبنات، وشغل مهام مدير إدارة شؤون المعلمين، ووحدة تطوير المدارس، ومهام مدير إدارة التوعية الإسلامية، والتربية الخَاصَّة‘‘.

وأَوْضَحَ القفعي: أن سعي الإدارة نحو شغل هذه المناصب القيادية بالكفاءات التربوية المميزة يعكس تطلعاتها نحو الأفضل في اختيار وتكليف القيادات، وتحقيق التكامل في توحيد الإطار العام لشغل المناصب القيادية التعليمية، وَفْقَ الاشتراطات والضوابط الوزارية المنظمة مُتَمَنِّيَاً للجميع التوفيق والسداد.

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