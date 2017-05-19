وزير المالية: لو وصلت أسعار النفط إلى «صفر» في 2030 لن نهتم

تواصل – فريق التحرير:

أكد وزير المالية محمد الجدعان، مساء أمس الأربعاء، أن المملكة بحلول عام 2030 لن تهتم بأسعار النفط، حتى إذا وصلت “صفراً”، وأن الاقتصاد السعودي يمضي قدماً للابتعاد عن النفط كمصدر أساسي لنموه.

وَقَالَ “الجدعان”، في مقابلة مع شبكة “CNN” الأمريكية: ‘‘إن المملكة، لن تتأثر إن وصل سعر برميل النفط إلى 40 دُولاَرَاً في عام 2020، وذلك بموجب خطة التحول الوطني؛ لأنها ملتزمة بالعمل على تنويع مواردها الاقتصادية، وتقليص اعتمادها على النفط”.

وبشأن إيقاف صرف البدلات والمزايا المالية، أَوْضَحَ وزير المالية أن ذلك كان بهدف تعزيز النمو في وقت كنا نشعر فيه بالقلق البالغ من أسعار النفط، وضغوط أخرى على الاقتصاد.

وأردف “الجدعان” بقوله: “ولكن بعدما رأينا الخطة تتكشف، قرر الملك أن الوقت قد حان لضخ تمويل أكبر بأيدي الشعب، وهذا في الحقيقة سيساعد على نمو الاقتصاد”.