 رويترز: مرتكب حادث دهس نيويورك أمريكي يعمل بالجيش | صحيفة تواصل الالكترونية

رويترز: مرتكب حادث دهس نيويورك أمريكي يعمل بالجيش

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رويترز: مرتكب حادث دهس نيويورك أمريكي يعمل بالجيش

تواصل – وكالات:

أكدت وكالة ‘‘رويترز‘‘ للأنباء، أن مرتكب حادث عملية الدهس في ميدان “تايمز سكوير”، وسط مدينة نيويورك، مواطن أمريكي الجنسية يعمل في الجيش.

وتسبب الحادث في مَقْتَل شخص وإصابة 20 آخرين في عملية الدهس التي شهدها ميدان “تايمز سكوير”؛ مِمَّا تَسَبَّبَ في حالة من الفزع والرعب في ولاية نيويورك.

وبَاشَرَتِ الشرطة، ورجال الإنقاذ، موقع الحادث، وتم اعتقال قائد السيارة، فيما تم تقديم الإسعافات اللازمة للمصابين في موقع الحادث، بينما تم نقل الحالات الحرجة إلى المستشفيات لتلقى العلاج اللازم، خَاصَّة أن حالة بعضهم خطيرة.

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