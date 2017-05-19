في يوم واحد فقط.. أغنى أثرياء العالم يخسرون 35 مليار دولار

تواصل – وكالات:

خسر أغنى أغنياء العالم أكثر من 35 مليار دولار، بعد تراجع قيمة أسهم شركاتهم، مع تراجع البورصات العالمية بسبب الغموض السياسي في الولايات المتحدة.

وَقَالَ تقرير لشبكة بلومبيرج: ‘‘إن بيل جيتس، الذي يملك ثروة تصل إلى 86.8 مليار دولار خسر مليار دولار؛ بسبب تراجع قيمة سهم مايكروسفت بأكثر من 2.8 في المئة‘‘.

أما جيف بيزوس، مؤسس شركة أمازون، والذي كاد يصبح الأغنى في العالم بفارق 4 مليارات دولار عن أقرب منافسيه جيتس، تراجع للمركز الثالث على لائحة أثرياء العالم بعد خسارته 1.7 مليار دولار، مع انخفاض سهم أمازون 2.2 في المئة.

أما الملياردير الإسباني أمانسيو أورتيجا، مؤسس متاجر زارا الشهيرة، فخسر 355 مليون دولار في يوم واحد، لكنه صعد للمركز الثاني بثروة تقدر بـ83.2 مليار دولار.

أما مؤسس فيسبوك، فكان أكبر الخاسرين حيث خسر ملياري دولار، مع تراجع سهم الشركة 3.3 في المئة مع نهاية الجلسة، لكنه لا يزال خامس أثرياء العالم بثروة تصل إلى 62.3 مليار دولار.

هذه الخسائر، أتت بسبب تداعيات إقالة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمدير مكتب التحقيقات الفيدرالي جيمس كومي، والغموض الذي يحيط بملف التحقيق في علاقة بعض مساعدي ترامب بروسيا.