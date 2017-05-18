«جامعة الملك فيصل» تزود طلابها برخصة مهنية لسوق العمل

تواصل – الرياض:

أعلنت جامعة الملك فيصل، اليوم الخميس، أنها ستزوذ طلابها بالرخص المهنية المعتبرة في سوق العمل، وستعمل على توفير أي دعم مادي أو تدريبي؛ ليحقق الطالب التميز في سائر التخصصات.

وقال مدير الجامعة المعيّن، الدكتور محمد بن عبد العزيز العوهلي: ‘‘إن الجامعة بصدد إطلاق مبادرة للعمل على منح خريج الجامعة سجلاً مهارياً، إضافة إلى سجله الأكاديمي، بما يلبي احتياجات الطالب من مهارات، وقدرات بناء على معايير دقيقة علمية‘‘.

وأشار “العوهلي” إلى أهمية مراجعة البرامج الأكاديمية وتطويرها بما يتماشى مع الجودة والاعتماد، إضافة إلى افتتاح تخصصات جديدة ستكون باكورتها مطلع العام الدراسي المقبل، بحسب صحيفة “الرياض”.