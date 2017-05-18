أردوغان: رفع حالة الطوارئ بتركيا مرهون بعودة الهدوء التام في البلاد

تواصل ـ وكالات:

ربط الرئيس التركي رجب طيب أَرْدُوغَان، اليوم الخميس، رفع حالة الطوارئ المفروضة في البلاد بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو الماضي، بعودة الهدوء التام إلى بلاده.

وأبلغ أَرْدُوغَان اجْتِمَاعَاً لمسؤولي شركات في إِسْطَنْبُول: “لا يمكن أن نرفع حالة الطوارئ قبل أن يعم السلام والخير”.

وأضاف، أن مناطقَ في جنوب شرق وشرق البلاد، حيث يخوض حزب العمال الكردستاني تمرداً منذ عقود، لا تزال تعج بالأسلحة.

وَقَالَ الرئيس التركي: “في الوقت الحالي تمتلئ الجبال في جنوب شرق وشرق البلاد بكهوف ومدن أُقيمت تحت الأرض مليئة بالذخيرة”.