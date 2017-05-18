 أردوغان: رفع حالة الطوارئ بتركيا مرهون بعودة الهدوء التام في البلاد | صحيفة تواصل الالكترونية

أردوغان: رفع حالة الطوارئ بتركيا مرهون بعودة الهدوء التام في البلاد

0
أردوغان: رفع حالة الطوارئ بتركيا مرهون بعودة الهدوء التام في البلاد

تواصل ـ وكالات:

ربط الرئيس التركي رجب طيب أَرْدُوغَان، اليوم الخميس، رفع حالة الطوارئ المفروضة في البلاد بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو الماضي، بعودة الهدوء التام إلى بلاده.

وأبلغ أَرْدُوغَان اجْتِمَاعَاً لمسؤولي شركات في إِسْطَنْبُول: “لا يمكن أن نرفع حالة الطوارئ قبل أن يعم السلام والخير”.

وأضاف، أن مناطقَ في جنوب شرق وشرق البلاد، حيث يخوض حزب العمال الكردستاني تمرداً منذ عقود، لا تزال تعج بالأسلحة.

وَقَالَ الرئيس التركي: “في الوقت الحالي تمتلئ الجبال في جنوب شرق وشرق البلاد بكهوف ومدن أُقيمت تحت الأرض مليئة بالذخيرة”.

شاهد ايضا

«التعاون الإسلامي»: أحد أعضاء المنظمة صوت ضد مشروع يدافع عن القدس المحتلة

«التعاون الإسلامي»: أحد أعضاء المنظمة صوت ضد مشروع يدافع عن القدس المحتلة

إصابة 10 أشخاص في حادث دهس بولاية نيويورك الأمريكية

إصابة 10 أشخاص في حادث دهس بولاية نيويورك الأمريكية

مجهول يشعل النيران بمسجد في فلوريدا الأمريكية

مجهول يشعل النيران بمسجد في فلوريدا الأمريكية

اليمن.. الحوثييون يطلقون الرصاص على شقيق وزير الداخلية الأسبق

اليمن.. الحوثييون يطلقون الرصاص على شقيق وزير الداخلية الأسبق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>