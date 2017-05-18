 فتاة تقتل نفسها «شنقاً» بقطعة قماش داخل منزلها في عرعر | صحيفة تواصل الالكترونية

فتاة تقتل نفسها «شنقاً» بقطعة قماش داخل منزلها في عرعر

0
فتاة تقتل نفسها «شنقاً» بقطعة قماش داخل منزلها في عرعر

تواصل – فريق التحرير:

أقدمت فتاة – في العقد الثاني من العمر – على قتل نفسها شنقاً بواسطة قطعة قماش بربطها في دولاب بإحدى غرف منزل ذويها بمحافظة عرعر، أمس الأربعاء.

وَقَالَ مساعد الناطق الإعلامي في شرطة الحدود الشمالية، النقيب فايز الجهني، اليوم الخميس: ‘‘إنه عند الساعة السابعة من صباح يوم أمس تبلغ مركز شرطة الفيصلية بعرعر عن طريق دوريات الأمن بالمنطقة بَلَاغَاً من قبل الهلال الأحمر يفيد بوفاة مواطنة في العقد الثاني من عمرها، بعد أن قامت بشنق نفسها بواسطة قطعة قماش بربطها في دولاب إحدى غرف المنزل‘‘.

وأَضَافَ “الجهني”: أنه على الفور تم انتقال المختصين واتخاذ كافة الإِجْرَاءات الاستدلالية والتحقيق، وإجراء الفحوصات من قبل الطبيب الشرعي، واتضح عدم وجود أَي عنف أو مقاومة، وتم إيداع الجثمان بثلاجة الموتى؛ ومن ثَمَّ إحالة القضية لدائرة التحقيق والادعاء العام بحكم الاختصاص.

شاهد ايضا

توجيه عاجل من الملك سلمان لاحتواء «الكوليرا» في اليمن

توجيه عاجل من الملك سلمان لاحتواء «الكوليرا» في اليمن

بسبب تجربة معملية.. حريق بجامعة القصيم وإصابة أحد العاملين (صور)

بسبب تجربة معملية.. حريق بجامعة القصيم وإصابة أحد العاملين (صور)

«التعاون الإسلامي»: أحد أعضاء المنظمة صوت ضد مشروع يدافع عن القدس المحتلة

«التعاون الإسلامي»: أحد أعضاء المنظمة صوت ضد مشروع يدافع عن القدس المحتلة

استثناء الزوجة غير السعودية من التأمين الصحي الإلزامي

استثناء الزوجة غير السعودية من التأمين الصحي الإلزامي

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>