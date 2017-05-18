«الانزلاق الغضروفي».. أسبابه وطرق علاجه

تواصل – وكالات:

الحركة والجلوس بطريقة غير صحيحة تؤدي إلى آلام والتهابات في الكتف والظهر، وتسمى هذه الأعراض بـ”الانزلاق غضروفي”، والتي تتطلب مباشرة الطبيب للحصول على العلاج اللازم لمنع تدهور تلك الأعراض.

والغضروف هو نسيج بين أجزاء الجسم يتميز بمرونته ومن الممكن أن يتعرض للتلف، وهو عبارة عن أنسجة مطاطية بمثابة وسادة بين عظام المفاصل وتلفه قد يؤدي إلى ألم وتورم في المفاصل، وفقاً لما ذكره موقع Medical news today.

وهناك ثلاثة أنواع من الغضروف وهي:

1- الغضروف المرن، وهو أكثر الأنواع نضجاً ويكون في الأذنين والأنف والحنجرة.

2- الغضروف الليفي الأبيض، وهو من أصعب أنواع الغضاريف يقع بين الفقرات في العمود الفقري وبين عظام الورك والحوض.

3- الغضروف الزجاجي وهو نوع من أنواع الغضاريف الموجود على سطح المفاصل ويوجد بين الأضلاع وحول القصبة الهوائية وبين المفاصل.

أعراض انزلاق الغضروف:

1- التهابات في المنطقة المصابة.

2- تضخم المنطقة وتصبح أكثر دفئاً من الجسم.

3- ألم شديد في المنطقة المصابة.

أسباب انزلاق الغضروف:

1- ضربة شديدة أو سقوط من مكان عالٍ أو التعرض لحادث.

2- نقص حركة المفاصل بسبب عدم ممارسة الرياضة فيؤدي ذلك إلى خمول وجمود وتلف الغضروف.

3- زيادة الوزن والسمنة المفرطة قد يؤدي إلى التهاب وتلف الغضروف.

ويتم تشخيص انزلاق الغضروف عن طريق (أشعة الرنين المغناطيسي، أو منظار المفصل، وهي أدق ويحدد مدى ضرر الغضروف).

علاج الانزلاق الغضروفي:

1- عن طريق بعض التمارين الخاصة.

2- مضادات الالتهابات سواء كانت كبسولات أو حقناً.

3- الجراحة في بعض الأحيان ولكن تتوقف على بعض العوامل منها السن، ومدى تدهور الحالة الصحية للغضروف.