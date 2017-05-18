دراسة: الأطفال المقيمون مع أجدادهم أكثر عرضة للسمنة

تواصل ـ وكالات:

تَوَصَّلَتْ دراسة علمية حديثة، أشرف عليها باحثون بريطانيون، إلى أن الأطفال الذين يعيشون قرب أجدادهم هم أكثر عُرْضَة للسمنة.

وَقَالَ الباحثون، وَفْقَاً لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية: ‘‘إن الأمر يرجع إلى أن الأجداد يطعمون الأطفال طوال اليوم لتغذيتهم، مع قلة فرص أفراد الأسرة لمتابعة الأطفال من حيث الإفراط في تناول الطعام‘‘.

وقام الباحثون من جامعة برمنجهام في إنجلترا بدراسة منطقة قوانغتشو في جنوب الصين لجمع بياناتهم، ووجدوا أن ثقافتهم تعتبر الطفل السمين رمزاً للصحة والازدهار والنجاح، وكَثِيرَاً ما يُكلف الأجداد برعاية الجيل الأصغر سناً في المجتمعات الريفية.

وأَوْضَحَ الباحثون، أن الجمع بين هذه العوامل يُؤَدِّي إلى رعاية كبار السن للأطفال الصغار، وما يترتب زيادة وزنهم مقارنة بأولئك الذين يعيشون بَعِيدَاً عن الأجداد.

وأَضَافَ الدكتور “باي لي”، من جامعة برمنجهام أن البدانة في مرحلة الطفولة هِيَ أزمة صحية عمومية عالمية، وخَاصَّة في الصين، ولكن نادراً ما تم استكشاف صحة الأطفال الذين يهاجرون مع والديهم إلى المدن الصينية الكبرى.