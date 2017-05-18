ابتغاء وجه الله.. المواطن «الربيع» يعفو عن قاتل ابنه في ساحة «القصاص»

تواصل – خلف المشقور:

شهدت ساحة العدل بالقرب من قصر الحكم بمنطقة الرياض، عصر أمس الأربعاء، تنازل المواطن محمد عبدالله الربيع عن قاتل ابنه عبدالعزيز.

وعند إبلاغ ولي الدم بالحضور والبدء في إجراءات تنفيذ القصاص أعلن ولي الدم عن عفوه أمام الجميع وبأنه متنازل عن القاتل سعد الدغيلبي لوجه الله بدون مقابل في ذلك، وقد صدحت أصوات الحضور بساحة القصاص بالتكبير والدعاء لولي الدم بإعتاقه لرقبة الجاني وأن يغفر الله لأبنه ويرحمه ويتجاوز عنه وأن يجزل له خير الجزاء.

وتعود حيثيات القضية لأواخر العام 1432 حيث شهد أحد أحياء منطقة الرياض جريمة قتل، وقد قرر الشرع في حينه الاقتصاص من القاتل وقد صحبتها طوال تلك المدة العديد من المساعي في سبيل العفو عن القاتل بحضور ذويه إلى والد المقتول لمسكنة بمحافظة المجمعة.