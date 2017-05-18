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مكة.. حريق في «العكيشية» والدفاع المدني: لا خسائر بشرية

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مكة.. حريق في «العكيشية» والدفاع المدني: لا خسائر بشرية

تواصل – عبدالرحمن المحمادي:

بَاشَرَتْ فِرَق الدِّفَاعِ الْمَدَنِيّ في مكة المكرمة، التعامل مع حادث اشتعال النار في أرض فضاء بحي العكيشية، لم ينجم عنه أية إصابات.

وَقَالَ المتحدث الرسمي للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، الرائد نايف الشريف: ‘‘إنه في تمام الساعة الثالثة عشرة والدقيقة السابعة والأربعين، يوم الخميس الْمُوَافِق الثاني والعشرين من شهر شعبان للعام 1438، تلقينا بَلَاغَاً يفيد بنشوب حريق في أرض فضاء بحي العكيشية‘‘.

وأضاف، أنه بالانتقال، تبين اشتعال النار في مجموعة من حزم الأعلاف، تقع في أرض مخصصة لبيع الأعلاف والمواشي، وقدرت أبعاد الجزء المحترق بـ (50×100) م، تمت السيطرة على الحادث وإخماده، والحيلولة دون امتداد النار للمواقع المجاورة.

وأَوْضَحَ “الشريف” أنه لم ينجم عن الحادث أية إصابات في الأَرْوَاح، ولله الحمد، مُبَيِّنَاً أن فريق التحقيق بالإدارة بَاشَرَ التعرف على مسببات الحادث، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

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