«السديس» يخرج الدفعة الرابعة والعاشرة من طلاب كلية ومعهد المسجد النبوي (صور)

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رعى الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، اليوم الخميس، تخريج الدفعة الرابعة من طلاب كلية المسجد النبوي، والدفعة العاشرة من طلاب معهد المسجد النبوي، وذلك بحضور وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الدكتور علي بن سليمان العبيد، وعدد من أئمة المسجد النبوي، ومديري الإدارات الحكومية بالمدينة.

واستهل الحفل، بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثُمَّ ألقى مدير معهد المسجد النبوي الشيخ علي بن صالح المحيسني كلمة تحدث فيها عن كلية ومعهد المسجد النبوي، كما أعرب فيها عن شكره لله، ثُمَّ لولاة الأمر، موصياً الطلاب بتقوى الله ومواصلة طلب العلم، ثُمَّ ألقيت قصيدة شعرية بهذه المناسبة.

وتوج الشيخ السديس، الحفل بكلمة عبر فيها عن ما يوليه ولاة الأمر – حَفِظَهُم اللَّهُ – للحرمين الشريفين من رعاية كريمة، واهتمام برسالتها العلمية والدعوية لنشرها بأرجاء المعمورة، وقدم شكره لعميد كلية المسجد النبوي الشيخ الدكتور محمد الخضيري، ومدير المعهد الشيخ علي المحيسني، وختم بالدعاء للمتخرجين بالتوفيق والسداد، وفي ختام الحفل كرم السديس الطلاب المتخرجين، وعدداً من الجهات المتعاونة مع كلية ومعهد المسجد النبوي.