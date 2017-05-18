تغريم «فيسبوك» 122 مليون دولار بسبب «واتساب»

تواصل – وكالات:

فرضت المفوضية الأوروبية، اليوم الخميس، غرامة قدرها 110 ملايين يورو (122 مليون دولار) على شركة فيسبوك؛ بسبب تقديم معلومات مضللة خلال تحقيق أجراه الاتحاد الأوروبي عام 2014 بشأن استحواذ الشركة على تطبيق التراسل الفوري واتساب.

واتهمت المفوضية فيسبوك، بالتضليل بعد نفيها بأن هناك إمكانية للربط التلقائي بين حسابات المستخدمين على فيسبوك وواتساب، مع أن الشركة كانت على علم بأن هذا ممكن.

وأوضحت المفوضية، أن فرض الغرامة يأتي بسبب تقديم معلومات مضللة، ولكن ذلك ليس له أثر رجعي على قرار المفوضية بالموافقة على الدمج.

وقالت مفوضة شؤون المنافسة في الاتحاد الأوروبي، مارغريت فيستاجر: “قرار اليوم يوجه إشارة واضحة للشركات بأنه يتعين عليها الالتزام بجميع أوجه قواعد الدمج في الاتحاد الأوروبي، بما فيها الالتزام بتقديم معلومات صحيحة”.