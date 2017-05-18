«سلمان للإغاثة» يشكل فريقاً لمواجهة الكوليرا في اليمن.. و«هادي»: شكراً مملكة الإنسانية

تواصل – واس:

شكَّل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية فريقاً للاستجابة العاجلة للتصدي لوباء الكوليرا في اليمن، بالتنسيق مع اللجنة العليا بوزارة الصحة اليمنية، ووزارة الصحة في المملكة، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة اليونيسيف.

هذا، وأشاد الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية بأعمال مركز الملك سلمان للإغاثة، مُشِيرَاً إلى أن المركز أصبح معلماً إقليمياً ودَوْلِيّاً ناجحاً ورائداً، وكل يوم يثبت ريادته للعمل الإنساني بامتداده الواسع، مؤكداً أن الشعب اليمني لن ينسى هذه الأعمال الجليلة.

جاء ذلك خلال زيارة الرئيس اليمني للمركز اليوم الخميس، ولقائه بالمستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة.

وقدم هادي في كلمة له بمناسبة الزيارة الشكر باسمه، ونيابة عن أبناء الشعب اليمني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حَفِظَهُ اللَّهُ – ولحكومة وشعب المملكة وللدكتور الربيعة على الجهود المخلصة والدؤوبة التي يبذلها في دعم اليمن في المجال الإنساني والإغاثي، تلك الجهود التي خففت من معاناة الناس، وأسهمت بشكل فاعل في سد بعض احتياجاتهم وإغاثة المحتاجين في اليمن.

وَقَالَ الرئيس هادي: “ليس مستغرباً ولا جَدِيدَاً على المملكة التي تميزت في الأعمال الإغاثية والإنسانية والتنموية، وبرامج مركز الملك سلمان للإغاثة امتدت لكافة أرجاء اليمن حتى التي تقع تحت سيطرة الحوثي، وهذا أمر غاية في الأهمية، ونؤكد ونشدد عليه، وفي كل محطة من العمل الإنساني والتنموي نرى أشقاءنا في الصدارة‘‘.

وأضاف، زيارتنا تنطلق من مسؤوليتنا في تقديم الشكر لكم، وتقديركم على كل ما تقدمون به، ونحن سعداء بعمل المركز؛ لِأنَّ خيره أصبح يمتد لكل المدن والقرى اليمنية، ونسجل لهم شكرنا وتقديرنا على كل ما يبذلونه.

مِنْ جَانِبِهِ، رحب الدكتور الربيعة بالرئيس اليمني باسمه ونيابة عن منسوبي المركز وَقَالَ: ‘‘إنه تَنْفِيذَاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حَفِظَهُ اللَّهُ – قام المركز باستجابة عاجلة لاحتواء وباء الكوليرا في اليمن‘‘.

وَقَالَ الربيعة: ‘‘لدينا مشروع عاجل مع منظمة الصحة العالمية، وآخر مباشر مع وزارتي الصحة السعودية واليمنية، بالإِضَافَة إلى برامج أخرى كبيرة وعاجلة لاحتواء الوباء، مؤكداً أن توجيهات خادم الحرمين الشريفين – حَفِظَهُ اللَّهُ – للمركز بالاهتمام بالعمل الإنساني في اليمن وإعطائه الأولية للتخفيف من معاناة الأشقاء هناك، مُشيداً بحرص المركز على الرقابة والمراجعة للبرامج التي ينفذها في اليمن بما فيها المناطق التي تحت سيطرة الحوثيين‘‘.

واستطرد معاليه: جميع المنظمات العاملة مع المركز تشيد بالاحترافية العالية التي يتمتع بها، والتزامه بالحيادية في تنفيذ أعماله، والتقيد بالمبادئ العلمية، وتطبيق القانون الدولي الإنساني بَعِيدَاً عن أَي دوافع.