«الزراعة»: لائحة لإيقاف زراعة الأعلاف الخضراء خلال الأشهر الثلاثة المقبلة

تواصل – واس:

أكد وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للثروة السمكية والتنمية الزراعية، المهندس أحمد العيادة، أن وزارة البيئة سوف تطلق خلال الثلاثة أشهر المقبلة لائحة وضوابط إيقاف زراعة الأعلاف التي صدر بموجبها قرار مجلس الوزراء رقم 66، والذي يقضي بإيقاف زراعة الأعلاف الخضراء، مُشِيرَاً إلى أن بوادر اللائحة قد أخذت بعين الاعتبار مصلحة صغار المزارعين وسبل دعمهم، وإيجاد بدائل تتوافق وحاجة السوق من الأعلاف.

وَقَالَ “العيادة”، في تصريح لـ ‘‘وكالة الأنباء السعودية‘‘، عقب الحفل الذي رعاه صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة تبوك، رئيس اللجنة العليا لجائزة الأمير فهد بن سلطان للمزرعة النموذجية، يوم أمس: ‘‘إن الوزارة تعمل على تشجيع المزارعين للاستثمار في البيوت المحمية وغيرها من الاستثمارات الزراعية، عوضاً عن الأعلاف الخضراء التي لا يخفى على الجميع مدى تأثيرها على استنزاف المياه الجوفية‘‘.

وأَشَارَ إلى أن وزارة البيئة والمياه والزراعة، تعمل على خلق سوق جديدة ومستدامة لصغار المزارعين، من خلال إطلاق العديد من المبادرات التي تتفق وبرامج التحول الوطني 2030م، والتي يَأْتِي من أهمها التركيز على الميزة النسبية لكل منطقة، واستغلال الثروات الزراعية والسمكية والحيوانية، إِضَافَة إلى إيجاد مراكز خدمات تسويقية لصغار المزارعين، وإنشاء سوق إِلِكْتُرُونية لِدَعْمِهم، إلى جانب تشجيع المزارعين على الدخول في إنتاج زراعي مستدامٍ ذي إنتاجية عالية، ولا يستهلك المياه.

وأضاف، تعد البيوت المحمية والزراعات الابتكارية من المشاريع الهامة والتي تدعمها الوزارة، وتعمل عليها من أجل مستقبل الزراعة في المملكة، ومنها الزراعة الرأسية أو ما يُسَمَّى بمصانع النبات؛ نظراً لكفاءة الإنتاج العالية التي تتمتع بها، إِضَافَة إلى إِنْتَاجها الآمن؛ بِسَبَبِ خلوها من المبيدات، وعدم استهلاكها لكميات كبيرة من المياه، مُبَيِّنَاً أن الوزارة تعمل إلى جانب ذلك على دعم الجمعيات التعاونية الزراعية والتي تشكل هي الأخرى عَامِلاً مهماً في مستقبل الزراعة وخدمة المزارعين؛ لما تمتلكه من خصائص تنموية تسهم في تحسين الأداء الإنتاجي الزراعي، وخفض التكاليف وزيادة الدخل؛ وبالتَّالي تحسين مستوى المعيشة للعاملين في هذا القطاع.

وفي ختام تصريحه، نَوَّهَ المهندس أحمد العيادة بالدعم اللامحدود من قبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة تبوك، للقطاع الزراعي بالمنطقة، وحرصه الدائم على دعم المزارعين، وتشجيع الزراعة الابتكارية.