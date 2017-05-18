نجران.. مجهولون يخربون مدرسة بنات ويعبثون بمحتوياتها في المشعلية (فيديو)

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تداول مغردون مقطع فيديو يظهر آثار تعرض محتويات مدرسة للبنات في حي المشعلية بنجران للتخريب، حيث تم تحطيم عدد من الكراسي والطاولات.

وَقَالَ المتحدث الرسمي لتعليم نجران، عبدالله الشهري: ‘‘إن ذلك حدث في إجازة نهاية الأسبوع، وتم اكتشافه يوم الأحد من قبل منسوبات المدرسة‘‘.

وأَضَافَ الشهري، أنه تم إبلاغ شرطة المشعلية، حيث بَاشَرَتِ الحادثة وقامت بإجراءاتها، وما زالوا في انتظار نتائج التحقيقات.