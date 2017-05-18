نجران.. مجهولون يخربون مدرسة بنات ويعبثون بمحتوياتها في المشعلية (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:
تداول مغردون مقطع فيديو يظهر آثار تعرض محتويات مدرسة للبنات في حي المشعلية بنجران للتخريب، حيث تم تحطيم عدد من الكراسي والطاولات.
وَقَالَ المتحدث الرسمي لتعليم نجران، عبدالله الشهري: ‘‘إن ذلك حدث في إجازة نهاية الأسبوع، وتم اكتشافه يوم الأحد من قبل منسوبات المدرسة‘‘.
وأَضَافَ الشهري، أنه تم إبلاغ شرطة المشعلية، حيث بَاشَرَتِ الحادثة وقامت بإجراءاتها، وما زالوا في انتظار نتائج التحقيقات.
اخشئ ان يكون هذا من الاية:
ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس…
ويقول البعض ماذا قدمت الصحوة! الصحوة الالتزام بتعاليم الاسلام وسننه واخلاقه وبالضوابط الشرعية الحقيقية والقيم هذه كلها خير لنا في الدنيا والاخرة باذن الله
الغفوة والغفلة والتغريب والتسفيه والتقليد وكل ما لا يرضاه الله ويستفز المجتمع ويخالف القيم والمبادئ ويضعف الترابط ويصرفنا عن العلم والعمل النافع هذه ليست تقدم ولا تنفع
لم تنفع غيرنا
وال الغيث قطرة
ولنا فيهم وفي التاريخ والحاضر شواهد وعبر