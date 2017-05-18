 دراسة: ارتفاع حرارة الطقس تزيد نسبة إصابة النساء بـ«سكري» الحمل | صحيفة تواصل الالكترونية

احدث الأخبار

«الجدعان»: سنمضي في فرض الضرائب لتجنب الاعتماد على النفط (فيديو) «الجبير»: القمة الإسلامية الأمريكية بالرياض تاريخية ومؤشر واضح للبدء في حوار إيجابي مشترك مجهول يشعل النيران بمسجد في فلوريدا الأمريكية «التخصصات الصحية» تعلن بدء التسجيل لاختبارات رخصة الممارسة المهنية «لجنة الفتوى»: مَن اقترض قرضاً وحال عليه الحولُ تجب عليه الزكاة «التعليم»: وقف عرض نتائج حركة النقل الخارجي للمعلمين مؤقتاً بسبب «خلل فني طارئ» اليمن.. الحوثييون يطلقون الرصاص على شقيق وزير الداخلية الأسبق خبير دولي: المملكة قادرة على تطوير الصناعات العسكرية المحلية «الخدمة المدنية» تحثّ الجهات الحكومية على سرعة تسجيل احتياجها من الوظائف الهندسية عصر اليوم.. «الجبير» يعقد مؤتمراً صحفياً للإعلان عن تفاصيل زيارة «ترامب» للمملكة بعد شكوى المعلمين.. «التعليم»: جارٍ مراجعة أرقام الانتظار بالنقل الخارجي بالفيديو.. شبان يسرقون عمال محطة وقود تحت تهديد السلاح

دراسة: ارتفاع حرارة الطقس تزيد نسبة إصابة النساء بـ«سكري» الحمل

0
دراسة: ارتفاع حرارة الطقس تزيد نسبة إصابة النساء بـ«سكري» الحمل

تواصل – وكالات:

أَظْهَرَتْ دراسة كندية جديدة، وجود ارتباط بين ارتفاع درجات الحرارة؛ جَرَّاء الاحتباس الحراري وزيادة عدد النساء اللواتي يصبن بمرض السُّكَّرِيّ أثناء حملهن؛ مما يعطي سبباً إضافياً للقلق من هذه الظاهرة العالمية.

ووجد الباحثون، أن النساء أكثر عُرْضَة للإصابة بسكري الحمل إذا تعرضن لدرجات حرارة أعلى من المتوسط، مقارنة بالنساء الحوامل في المناطق الأكثر برودة.

وَقَالَتِ المشرفة على الدراسة الطبيبة، جيليان بوث، من مستشفى سانت مايكل في تورونتو: “هناك أدلة مثيرة للاهتمام على أن حرارة الجو مرتبطة بزيادة مخاطر الإصابة بسكري الحمل”.

وكتبت بوث وزملاؤها في دورية (رابطة الطب الكندية): أن البحث يشير إلى أن التعرض للبرد يزيد من حساسية الناس تجاه هرمون الإنسولين. ولا ينتج المصابون بالنوع الثاني من السُّكَّرِيّ أو سكري الحمل، ما يكفي من هرمون الإنسولين، أو لا تتفاعل معه أجسادهم. ويساعد الإنسولين الجسم على تحويل السُّكَّرِيّات إلى طاقة.

وتقول المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها: إن حوالي واحدة من كل عشر نساء معرضة للإصابة بسكري الحمل.

وحلل الباحثون في هذه الدراسة بيانات 396828 امرأة، مشيرين إلى أن تحليل البيانات أَشَارَ إلى أن كل زيادة تبلغ عشر درجات في معدل الحرارة يرتبط بزيادة قدرها ستة في المئة من مخاطر الإصابة بسكري الحمل.

شاهد ايضا

وصفة طبيعية وآمنة للتخلص من التهاب الجيوب الأنفية

وصفة طبيعية وآمنة للتخلص من التهاب الجيوب الأنفية

تعرّف على السبب الأبرز وراء آلام الرقبة

تعرّف على السبب الأبرز وراء آلام الرقبة

نصائح مهمة عند غَسل الخضراوات والفاكهة

نصائح مهمة عند غَسل الخضراوات والفاكهة

10 وصفات منزلية لعلاج حروق اللسان

10 وصفات منزلية لعلاج حروق اللسان

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>