«الجبير»: القمة الإسلامية الأمريكية بالرياض تاريخية ومؤشر واضح للبدء في حوار إيجابي مشترك

تواصل – الرياض

أكد عادل الجبير وزير خارجية المملكة أهمية زيارة الرئيس الأمريكي المرتقبة للمملكة، والقمم التي ستعقد في الرياض، ووصفها بـ “التاريخية”.

وقال “الجبير” في مؤتمر صحفي عقده عصر اليوم الخميس: نتفق مع الولايات المتحدة في كافة القضايا التي تتعلق بالمنطقة لا سيما سوريا واليمن.

وأضاف قائلاً: إن زيارة ولي ولي العهد لواشنطن كانت ناجحة ومهدت لزيارة الرئيس دونالد ترمب للمملكة.

وتابع “الجبير” القول إنه سيتم التوقيع على عدد من الاتفاقيات بين المملكة والولايات المتحدة خلال القمة السعودية الأمريكية في الرياض.

وأكد أن القمة الإسلامية الأمريكية المرتقبة مؤشر واضح للبدء بحوار إيجابي في العلاقات الإسلامية الأمريكية.

وتابع: القمة الإسلامية العربية الأمريكية تاريخية وستركز على محاربة التطرف والإرهاب وخلق الشراكة الأمريكية مع الدول الإسلامية.

وأضاف: نتوقع مشاركة 37 من قادة الدول و6 من رؤساء الحكومات في القمة المرتقبة.